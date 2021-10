Homem morre ao cair de balão de ar quente

Um homem caiu esta terça-feira de um balão de ar quente, a uma altura de cerca de 100 metros, em Israel, tendo morte imediata.

De acordo com a imprensa local, a vítima pertencia à equipa que operava os balões e estaria pendurado na cesta quando caiu.

As autoridades informaram ainda que o homem caiu numa estrada no norte do país, tendo o piloto do balão de ar quente aterrado em segurança.