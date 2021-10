Homem detido por agredir e ameaçar de morte a anterior e a atual companheira

Um homem, de 24 anos, foi detido pela GNR, na cidade de Albufeira, por violência doméstica contra duas mulheres.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a força de segurança revela que, no seguimento de uma investigação por dois crimes de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito “agredia e ameaçava de morte, simultaneamente, a anterior e a atual companheira, ambas de 23 anos”.

Segundo a GNR, nos últimos meses houve um escalar de violência com as duas vítimas e, mesmo após ter sido aplicada ao suspeito a medida de coação de afastamento das mulheres, com monitorização por vigilância eletrónica, o homem não a cumpria, “continuando a perseguir as vítimas, limitando a sua liberdade e levando a que temessem pela sua vida”.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante, tendo o suspeito sido presente ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.