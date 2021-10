Competitividade fiscal. Portugal é o quarto pior país da OCDE

Portugal ocupa pelo terceiro ano consecutivo a 34.ª posição na classificação de competitividade fiscal: a 4.ª a contar do fim. A conclusão é de um estudo realizado pela Tax Foundation e o Instituto +Liberdade a que o i teve acesso. E explica a posição no ranking: temos uma taxa de imposto sobre as empresas elevada de 31,5% – quando a média na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) é 22,9% – as empresas encontram-se “severamente” limitadas no montante de prejuízos fiscais que podem reportar para abatimento a lucros futuros e não podem utilizar os prejuízos para recuperar imposto pago e as diferentes taxas de IVA fazem com que o imposto sobre o consumo não seja neutro em termos económicos.

Feitas as contas, nas classificações parciais do relatório, Portugal é o 3.º pior na fiscalidade para as empresas, o 7.º pior em impostos sobre o rendimento individual e o 5.º pior em impostos sobre o consumo.

