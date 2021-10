TAP. Tripulantes exigem pagamento de horas extra

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiram, em assembleia geral, exigir à TAP o pagamento de horas extra, ou avançam para “todas as formas de luta legalmente admissíveis”.

Em causa está a exigência dos “plafonds mensais e anuais da cláusula 8.ª do RRRGS do Acordo de Empresa seja deduzida, em sede de planeamento, a percentagem de redução do período normal de trabalho prevista no Acordo de Emergência”, refere.

Os tripulantes da companhia de aviação foram mais longe: “Deram uma prova inequívoca de solidariedade uns com os outros, ao reduzirem 15% do seu período normal de tempo de trabalho e por consequência do seu vencimento para preservar o posto de trabalho do colega”, salientou, acrescentando que também “cabe à TAP e ao Governo olharem para esta situação com principal importância porque foram todos intervenientes”.

Os tripulantes garantem ainda que o pagamento destas horas não foi revogado no acordo de emergência, afirmando que “as cláusulas revogadas no acordo de emergência estão lá bem claras e explícitas”.