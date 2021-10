Governo cria programa para estimular setor de eventos

O Governo criou um programa com uma dotação anual de cinco milhões para apoiar financeiramente a organização de eventos que promovam e ajudem o turismo nacional.

Previsto no Plano Reativar o Turismo são elegíveis eventos desportivos, artísticos, de animação ou de negócios, de acordo com o despacho publicado em Diário da República.

Além disso, devem contribuir para a “projeção da imagem de destino turístico da região onde se realizam, para o aumento da notoriedade dessa região no mercado interno (alargado) e para a melhoria da experiência turística para os turistas nacionais e internacionais não residentes na região”. No caso de serem fora do país, devem reforçar a imagem de Portugal “como um país inovador, precursor de tendências e autêntico”.