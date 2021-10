Filmagens da nova série de 'A Guerra dos Tronos' começam esta segunda-feira em Portugal

As gravações da prequela 'House of the Dragon', de uma das séries mais vistas de sempre – 'A Guerra dos Tronos' – vão arrancar, esta segunda-feira, em Idanha-a-Nova, Castelo Branco. As filmagens vão acontecer em três áreas, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, e irão decorrer até, pelo menos, dia 3 de novembro.

O município divulgou as datas e as zonas de filmagem através de um comunicado na rede social Facebook. "Informamos que foi autorizado o corte de trânsito, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, do concelho de Idanha-a-Nova, para a realização de filmagens de uma série”, indicou a nota, que também avisa que “o Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e visitantes da Aldeia Histórica de Monsanto, no período compreendido entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021”.

“A interdição visa criar condições de logística e segurança para as equipas de trabalho na montagem de cenários e equipamentos”, apontou o comunicado.

As gravações podem estender-se para além da data prevista, avisou ainda o município.

Dez anos depois da estreia de 'A Guerra dos Tronos', a produtora HBO vai dar continuidade às histórias dos Sete Reinos, 300 anos antes dos acontecimentos da série original, e estará focada na Dança dos Dragões, a guerra civil liderada pelo Targaryen.

A primeira temporada de 'House of the Dragon' vai estrear em 2022 e vai contar com dez episódios.