Colisão com cinco veículos obriga ao corte do IP2 junto a Alpalhão

Uma colisão que envolveu cinco viaturas obrigou, esta segunda-feira, ao corte do Itinerário Principal 2 (IP2) nos dois sentidos perto de Alpalhão, Portalegre.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, do acidente, que envolveu quatro viaturas ligeiras e um pesado de mercadorias, resultou um ferido grave, dois ligeiros e 11 pessoas foram assistidos no local.

O alerta foi dado pelas 07h45.

Pelas 09h00 encontrava-se no local 35 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Nisa, Portalegre e Crato, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre.