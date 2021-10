Food Compass. E se bastasse um número para saber quão saudável é cada alimento?

E se existisse uma forma mais simples e prática de escolher os alimentos e produzir uma refeição saudável sem ter de andar a descodificar rótulos nas embalagens? Uma maneira de conseguir medir as suas refeições e saber quais os pratos que deveria fazer menos vezes – por serem maus para a saúde – e os que pode consumir de forma mais regular? Tudo isto (apenas) com um sistema de classificação de 1 a 100?

É a proposta de uma equipa de cientistas da Universidade de Tufts, em Massachusetts, que faz parte do projeto Food-PRICE (Policy Review and Intervention Cost-Effectiveness) – uma colaboração de investigação financiada pelo Instituto Nacional de Saúde dos EUA que tem por objetivo identificar estratégias nutricionais rentáveis para melhorar a saúde dos habitantes do país. E criaram isso mesmo: um novo sistema de qualificação nutricional que traduz os impactos (bons ou maus) que os alimentos têm na saúde das pessoas numa pontuação, com um algoritmo a processar várias dimensões de cada produto ou alimento. O Food Compass, assim de chama, apresenta um conjunto de características inovadoras no que toca à classificação da comida. Ao contrário de outros sistemas já existentes, este dá aos alimentos uma pontuação com base em nove fatores: vitaminas, minerais, proporções de nutrientes, ingredientes alimentares, aditivos, processamento, fibra e proteína, lípidos específicos e ainda fotoquímicos. A pontuação também pode ser dada a bebidas e pratos já confecionados, o que permite ao consumidor guiar-se de forma mais simples pelas refeições mais saudáveis.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.