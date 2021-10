Combustíveis. "Isto vai atrasar a tal recuperação desejada"

Os preços dos combustíveis não param de subir e a medida anunciada pelo Governo – em reduzir o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em um cêntimo no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina desde sábado, mantendo-se em vigor até ao final de janeiro de 2022 – não parece aliviar as mais variadas atividades que garantem estar esmagadas pelos elevados custos. Uma questão que ganha maiores contornos, já que a partir de hoje as gasolineiras vão voltar a mexer nos preços: a gasolina vai aumentar dois cêntimos (que já aumentou 31 cêntimos desde dezembro) e o mesmo cenário repete-se com o gasóleo (uma subida de 26 cêntimos em relação ao ano anterior). Isto significa que os valores deverão voltar ao nível a que estavam no dia em que Mendonça Mendes anunciou a “borla” de cerca de 90 milhões de euros.

Para Luís Mira Amaral, a solução para este problema passa por o Governo reduzir ainda mais o ISP, o que no seu entender, se torna mais urgente tendo em conta a forte contestação dos últimos dias, até porque, defende que a diferença em relação a Espanha “é chocante”. E garante que, em termos fiscais, “quanto maior a diferença fiscal entre Portugal e Espanha mais a Espanha ganha em termos económicos”, diz ao i.

O economista lembra, no entanto, que os aumentos de combustíveis começaram a existir quando António Costa tomou posse, porque apanhou uma fase em que os preços do barril de petróleo caíram bastante e, como tal, aumentou o ISP. Mas deixa um alerta: “Na altura prometeu que quando o preço do petróleo voltasse a subir iria descer o ISP para não prejudicar os consumidores. Mas nunca o fez, esqueceu-se”.

