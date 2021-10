Tottenham vira marcador em Newcastle e prolonga pesadelo dos magpies

O Newcastle United, recentemente comprado por um consórcio da Arábia Saudita, não pode ainda colher os frutos deste milionário investimento, e segue numa sequência negativa de resultados, que os coloca bem no fundo da tabela classificativa da Premier League.

Em casa, a Norte do país, os magpies chegaram a estar a vencer, abrindo o marcador logo aos dois minutos, pelos pés de Callum Wilson. Ainda assim, os spurs não perderam o ânimo, e, aos 22 minutos, Harry Kane fez um chapéu ao guarda-redes do Newcastle que completou uma reviravolta iniciada com o golo de Ndombélé, aos 17 minutos.

A partida acabou interrompida durante 15 minutos, devido ao desmaio de um adepto da casa, e, retomada, os spurs ainda aumentaram a distância, com um golo de Son-Heung Min.

O Newcastle conseguiu reduzir a distância, quando passavam 89 minutos de jogo, mas não foi o suficiente para retirar a vitória ao Tottenham de Nuno Espírito Santo.