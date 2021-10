Varzim elimina Marítimo da Taça de Portugal nas grandes penalidades

O Varzim foi estrela, neste domingo, da Taça de Portugal, ao tornar-se na equipa responsável pela primeira eliminação de um emblema da I Liga nesta edição da Taça de Portugal.

Frente ao Marítimo, os poveiros acabaram por vencer nas grandes penalidades, por 3-2, depois de ter chegado ao fim do tempo regulamentar em empate, a uma bola.

A equipa da ilha da Madeira chegou a estar na frente do marcador, quando, aos 54 minutos, Alipour bateu o guarda-redes poveiro. Os caseiros, no entanto, conseguiram atingir a igualdade no marcador, aos 81 minutos, com um golo de Heliardo, que não falhou a conversão de uma grande penalidade.

No prolongamento, Heliardo chegou a colocar os poveiros em vantagem, depois da conversão de uma segunda grande penalidade, mas quando já passava 1 minuto dos 120 minutos de jogo, os madeirenses puderam eles próprios reinstalar a igualdade no marcador, através de mais uma grande penalidade.