Mau tempo provoca danos em habitações e um realojamento nos Açores

O mau tempo nos Açores já causou danos. Na noite de sábado e na madrugada deste domingo, várias habitações ficaram danificadas pela chuva forte, obrigando a um realojamento, queda de árvores e obstrução de uma via pública. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta amarelo para chuva por vezes forte, acompanhada por trovoada, nas ilhas do grupo Oriental - São Miguel e Santa Maria - irá permanecer até às 21h (mais uma em Lisboa).

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, registaram-se 16 ocorrências em quatro ilhas do grupo central desde ontem à noite até esta madrugada.

Apenas na vila da Madalena, na ilha do Pico, dez habitações sofreram danos, ainda uma garagem que ficou danificada, e vários elementos de construção caíram com a chuva forte.

Uma das famílias das habitações precisou de ser realojada devido aos estragos, indicou o Instituto de Segurança Social dos Açores, segundo disse uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Já nas ilhas do Faial, Graciosa e Terceira registaram-se quedas de árvores e na Praia da Vitória, na Terceira, uma derrocada ocupou parcialmente uma via pública. Todas estas situação já foram resolvidas, afirmou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Nos locais estiveram bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil, elementos da Direção Regional de Obras Públicas, do Instituto de Segurança Social dos Açores e da Polícia de Segurança Pública.

O IPMA colocou também o grupo central dos Açores - Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa - sob aviso amarelo a partir das 15h00 e até às 18h00, bem como emitiu um aviso laranja relativo a precipitação, que vigora até às 15h00.