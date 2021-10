Quer viajar mas só tem primeira dose contra covid-19? DGS já permite administração da segunda vacina

A norma que indica os esquemas vacinais recomendados contra a covid-19 foi atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Agora os recuperados da infeção podem tomar a segunda dose da vacina, caso queiram viajar para o estrangeiro.

Ter apenas uma dose contra o vírus no boletim de vacinas dos recuperados estava a causar alguns impasses nas viagens, visto que países, como Reino Unido e Canadá, não entendem que uma dose única da vacina em recuperados determine a vacinação completa.

Portanto, aqueles que tivessem recuperado da covid-19 em Portugal e que quisessem viajar para um desses países, teriam de cumprir um período de quarentena, tal como os não vacinados.

Quem se encontrar nesta situação, basta deslocar-se a um centro de vacinação e dizer que vai viajar, explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Para facilitar a vida a todas as pessoas que necessitem de se deslocar para países onde são exigidas as duas doses, mesmo às pessoas que recuperaram, quem o quiser fazer, quem necessitar dessa dose, dirige-se a um centro de vacinação diz que se vai deslocar para um desses países e ser-lhe-á administrada a segunda dose apesar de ter sido recuperado”, afirmou Graça Freitas este sábado.

Antes desta atualização, a administração da segunda dose em recuperados que quisessem viajar estava limitada a deslocações "de comprovada urgência ou inadiáveis", como missões humanitárias, de representação diplomática ou por motivos de saúde.

Porém, é de notar que na maioria dos países europeus, as autoridades de saúde consideram que um recuperado de covid-19 fica com o esquema vacinal completo apenas com a administração de uma dose da vacina.