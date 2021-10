Basquetebol. FC Porto falha encontro contra a Ovarense por causa de árbitro

A equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto afirmou, este sábado, que não irá jogar contra a Ovarense, num encontro que estava agendado para as 17h de hoje. Em causa está a presença de um árbitro que cujas “vergonhas arbitragens condicionaram a equipa” na temporada passada.

"A Direção do FC Porto, depois de confirmada a nomeação para o jogo Ovarense-FC Porto – a contar para a Liga Portuguesa de Basquetebol e a ter lugar hoje às 17h00 –, de um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa de basquetebol na passada temporada e que lhe retirou um título nacional, não deixando de se desculpar à Ovarense, que merece o seu maior respeito e é alheia à nomeação, informa que, em sintonia com a sua decisão comunicada a 21 de junho de 2021, não comparecerá ao referido jogo", dizem os ‘dragões’ em comunicado.

"Esta deliberação, não sendo nova, merece ser comunicada em defesa dos superiores interesses do FC Porto. O FC Porto continuará com a sua equipa de basquetebol em todas as provas que integra, enquanto a deixarem nelas participar", concluem.

A equipa ainda se deslocou a Ovar para o duelo, mas regressou a casa quando soube da nomeação de Paulo Marques. O árbitro esteve presente na final do play off do campeonato nacional contra o Sporting, cuja arbitragem motivou várias queixas dos ‘azuis e brancos’.