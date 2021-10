GNR deteve quase 400 pessoas na última semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou, este sábado, que entre os dias 8 e 14 de outubro, levou a cabo “um conjunto de operações” em todo o país “que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional”. Destas operações resultaram 398 detenções, sendo a maior parte por condução sob efeito de álcool.

Do total de detenções, 157 foram por condução sob efeito de álcool, 89 por condução sem habilitação legal, 21 por tráfico de estupefacientes, nove por posse ilegal de armas e arma proibida, oito por violência doméstica e quatro por furto e roubo.

Ao longo das operações foi também possível apreender 386 doses de haxixe, 184 doses de cocaína, 128 doses de heroína, 42 doses de liamba, 21 armas de fogo, 21 armas brancas ou proibidas, 75 viaturas, três embarcações e 47 mil euros em numerário.

A GNR dá ainda conta de 7.317 infrações detetadas em fiscalizações de trânsito: 1.229 por excesso de velocidade, 549 relacionadas com tacógrafos, 504 por falta de inspeção periódica obrigatória, 450 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 324 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 275 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 262 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 171 por falta de seguro de responsabilidade civil.