Inglaterra. Fim de semana de ação britânica

Senhores e senhoras, preparem os vossos corações, as pipocas e as subscrições de canais desportivos. Sábado e domingo serão dias de glória para os amantes do futebol europeu, e, principalmente, da liga inglesa, considerada por muitos a mais complexa e exigente do continente... e do mundo.

A começar logo no sábado, jogar-se-á aquele que muitos considerarão o principal duelo da oitava jornada da Premier League. O Leicester City de Ricardo Pereira vai receber, no King Power Stadium, o Manchester United de Bruno Fernandes, Dalot e Cristiano Ronaldo. Seis pontos separam os red devils do campeão da temporada 2015-16, que, nesta época, tem enfrentado alguns obstáculos na procura dos principais lugares da tabela classificativa.

O United, por sua vez, não está muito melhor na liga inglesa, falhando a vitória nas últimas duas jornadas, apesar da importante chegada – com sabor a regresso – de Cristiano Ronaldo, que já marcou três golos nesta temporada, com o símbolo dos red devils ao peito.

Frente ao Everton, o Manchester United acabou por empatar a uma bola, uma semana depois de perder na receção ao Aston Villa. Dois resultados que custaram, em pouco tempo, cinco cruciais pontos e que empurraram a equipa de Old Trafford para o quarto lugar da tabela, em empate com os vizinhos do City, o Everton e o Brighton, todos com 14 pontos.

O Leicester City, por sua vez, está no longínquo 13.º lugar, com apenas 8 pontos alcançados em 7 jogos. A vitória foge aos foxes desde agosto, quando bateram o Norwich. Desde então, contam duas derrotas (com o Manchester City e com o Brighton) e dois empates (com o Burnley e com o Crystal Palace), o que não augura bons tempos na receção ao Manchester United. Ainda assim, mantém-se tudo em aberto para uma possível dilatação – ou contração – da distância entre os dois emblemas ingleses.

Teste em plena revolução Recentemente reforçado com fundos ligados à coroa da Arábia Saudita, o Newcastle United vai enfrentar, no domingo, o Tottenham Hotspur, equipa treinada por Nuno Espírito Santo.

Os magpies não têm tido a melhor das temporadas, ocupando o penúltimo lugar na tabela, mas todos os olhos estão postos nesta equipa do Norte de Inglaterra, que foi, recentemente, comprada por um fundo de investimento saudita, o que promete uma autêntica revolução no clube, que é agora um dos mais ricos do mundo. Fala-se de ataques ao PSG, ao Real Madrid e à Juventus, mas, para já, ainda é cedo para que o Newcastle colha os frutos da milionária negociação.

Os spurs de Espírito Santo, por sua vez, parecem estar afinados no seu ritmo de jogo, e tudo apontará para mais uma vitória, depois de uma importante conquista, na jornada passada, frente ao Aston Villa.