Isaltino Morais promete "anos extraordinários" para Oeiras naquele que será "o melhor mandato"

Isaltino Morais, reeleito presidente da Câmara Municipal de Oeiras nas eleições autárquicas de 26 de setembro, defendeu, esta sexta-feira, durante a sua tomada de posse, que “os próximos anos” do município serão “extraordinários” e que o mandato 2021-2025 será “o melhor mandato”.

No seu discurso, Isaltino Morais afirmou que “este mandato, que hoje começa, será muito certamente, o melhor mandato”.

“Os próximos anos de Oeiras serão extraordinários, na dinâmica de transformação do território, na vida das pessoas e nas imensas oportunidades que se abrirão para o desenvolvimento da comunidade”, acrescentou.

Citado em comunicado, Isaltino Morais “enalteceu feitos do último mandato”, nos quais se incluem o apoio no combate à pandemia de covid-19 e o “posicionamento que Oeiras tem vindo a conquistar na economia nacional, sendo já o segundo município do país maior gerador de riqueza”.

Para o autarca, o “êxito de Oeiras” está “muito relacionado com a capacidade de planear e ordenar a polis no longo prazo, muitas vezes nas décadas de distância”.

“As estratégias de desenvolvimento de longo prazo são essenciais ao desenvolvimento; não como espartilho de decisões futuras, mas como guião da ação governativa, naturalmente adaptadas às alterações substanciais de circunstâncias”, afirmou.

Agora o objetivo é cumprir as ações que constam do programa eleitoral que assenta em 16 eixos estratégicos: ordenamento e planeamento do território; transformação digital; governança local e modernização administrativa; ambiente e alterações climáticas; mobilidade e transportes; habitação; desenvolvimento económico; segurança e proteção civil; educação; cultura; desenvolvimento social; comunidades e bairros municipais; desporto e atividade física; turismo; política animal; formação socioprofissional.

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos municipais eleitos em Oeiras para o mandato 2021-2025 decorreu, esta sexta-feira, no auditório do Taguspark, em Porto Salvo.

O novo executivo municipal, liderado por Isaltino Morais, é composto pelo Vice-Presidente, Francisco Rocha Gonçalves, pelos vereadores Joana Baptista, Pedro Patacho, Armando Soares, Teresa Bacelar, Nuno Neto e Carla Rocha, do movimento independente Isaltino Inovar Oeiras.

Foram ainda eleitos um vereador do PS, um do PSD e um da coligação BE-Livre-Volt.