BPP. Juíza determina investigação a mulher de João Rendeiro

Maria de Jesus Rendeiro, mulher de João Rendeiro, vai ser investigada no âmbito do caso BPP. Segundo avança a SIC Notícias, a decisão foi tomada pela juíza do processo e deve-se ao facto de a Polícia Judiciária (PJ) não ter encontrado 15 das 124 peças da coleção de arte de João Rendeiro arrestada há mais de 10 anos, da qual a mulher é a fiel depositária.

Além de não terem sido encontradas 15 peças, há ainda, pelo menos, duas que não correspondem à descrição que consta do auto de apreensão, e outras que podem ser falsas, revela a estação de Paço de Arcos.

Agora, Maria de Jesus Rendeiro pode vir a ser punida pelo crime de descaminho e cabe ao Ministério Público decidir se abre um inquerido e se a constitui como arguida.

Recorde-se que a coleção de arte de João Rendeiro foi arrestada em novembro de 2010, para garantir o pagamento de indemnizações aos lesados do BPP.