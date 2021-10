FC Porto goleia Sintrense (5-0) e segue em frente na Taça

O Futebol Clube do Porto saiu vitorioso da terceira eliminatória da Taça de Portugal, após vencer o Sintrense, no campo do Real Massamá (que emprestou o seu relvado aos vizinhos do emblema de Sintra por questões técnicas), por 5-0.

Os 'dragões' não tiveram qualquer dificuldade em vencer o histórico emblema de Sintra, e dois jogadores azuis-e-brancos brilharam nesta terceira ronda: Dos cinco golos portistas, Sérgio Oliveira assinou dois (aos 16 e aos 27 minutos), e Evanilson mais dois (aos 55 e aos 69 minutos).

Quando já o FC Porto vencia por 4-0, os azuis-e-brancos não se sentiram saciados, e Toni Martínez completou a "mão cheia" de golos da noite, permitindo aos portistas seguir em frente na Taça de Portugal.