Clima. Rainha Isabel II "irritada" com políticos que "falam mas não fazem nada"

A Rainha Isabell II mostrou-se “irritada” com a inércia dos políticos que “falam mas não fazem nada” contra as alterações climáticas. A posição da monarca de Inglaterra surge na véspera da Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU – Cop26, que decorrerá entre 31 de outubro e 12 de novembro, na Escócia.

Os comentários foram divulgados durante uma transmissão em direto na abertura do parlamento do País de Gales, em Cardiff, onde Isabel II conversava com Camila, duquesa da Cornualha, e Elin Jones, que preside ao Parlamento galês.

“É extraordinário, tenho ouvido falar da Cop, ainda não faço ideia de quem virá, só sabemos de quem não vem. É realmente irritante quando falam, mas não fazem nada”, disse a Rainha.

Elin Jones respondeu que este “é o momento para fazer” algo contra as alterações climáticas. "Exatamente. É o momento para fazer... E ver na televisão o seu neto [Príncipe William] esta manhã dizer que não adianta ir para o espaço, precisamos salvar a Terra”, acrescentou, referindo-se à entrevista do duque de Cambrige à BBC, onde afirmou que “os grandes cérebros” deveriam ocupar-se a “consertar o planeta” e não a procurar “o próximo lugar onde viver”.

Recorde-se que o Presidente da China, Xi Jiping, já confirmou ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que não estará presente no evento. A presença do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tal como a do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, continua por confirmar.