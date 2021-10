Sete detidos por tráfico de droga em Coimbra

Sete homens foram detidos, na quarta-feira, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Coimbra. Segundo revelou, esta sexta-feira, a GNR em comunicado, os suspeitos têm entre 21 e 44 anos.

Ao longo de uma investigação, que decorreu durante dez meses, “foi possível apurar-se que os suspeitos atuavam de forma organizada”. O grupo deslocava-se ao distrito do Porto para adquirir o produto estupefaciente, e posteriormente comercializava-o na zona de Coimbra.

Os militares da Guarda deram cumprimento a oito mandados de busca domiciliária, dos quais resultaram a apreensão de 159 doses de cocaína, 183 doses de haxixe, 174 doses de canábis, uma soqueira, uma arma de gás comprimido, um veículo, cinco balanças de precisão e 1.350 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Coimbra. A quatro dos suspeitos foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, e aos outros três a medida de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI), da estrutura de investigação criminal de Coimbra, do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra e de binómios das equipas cinotécnicas dos Comandos Territoriais de Aveiro, Viseu e Leiria e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).