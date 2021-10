Mortalidade diminuiu face a setembro de 2020 mas mortes por covid-19 aumentaram

Registaram-se no passado mês de setembro 8541 mortes, menos 453 óbitos (5%) do que em setembro do ano passado e menos 655 face ao mês do agosto.

Os dados são das "Estatístas Vitais" mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE) e dão conta que, apesar de o número de óbitos estar mais baixo do que no ano passado, a mortalidade por covid-19 aumentou, tendo-se registado em setembro deste ano 222 mortes pela doença, mais 69 óbitos do que em setembro de 2020.

Contudo, em comparação a agosto de 2021, registaram-se menos 166 mortes por covid-19, representando os 222 óbitos pela doença 2,6% do total das mortes desse mês.

Se analisarmos, por outro lado, os nados-vivos, "apesar da tendência de decréscimo da natalidade, verificada desde julho de 2020, agosto registou o menor descréscimo desde janeiro de 2021", salienta o INE, informando que nasceram nesse mês 6963 bebés.