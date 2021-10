Carro consumido pelas chamas na VCI, no Porto

Um carro foi, na manhã desta sexta-feira, consumido pelas chamas na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, tendo estado a condicionar o trânsito no sentido Freixo-Arrábida, junto ao Mercado Abastecedor.

Apesar de a viatura ter ficado totalmente destruída, o condutor conseguiu sair da mesma, não havendo feridos a registar.

As chamas foram apagas pelos bombeiros, que procederam à limpeza da via.