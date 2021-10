Paula Franco. “Se não fossem os contabilistas, a maior parte dos apoios não teria chegado às empresas”

Está prestes a terminar o seu primeiro mandato de quatro anos à frente da Ordem dos Contabilistas Certificados. Recandidatou-se para novo mandato. Sente ficou muito trabalho por fazer? Ainda temos imenso para dar. Há sempre algo para fazer, aliás, o mais importante é nunca deixarmos de ter alguma coisa por fazer. Claro que foi um mandato de quatro anos muito produtivo, em que tivemos conquistas muito importantes, mas também tivemos dois anos de pandemia que nos privaram de desenvolver outras ações que gostaríamos. Tivemos que mudar um bocadinho o nosso foco, mas mantendo e não deixando cair aquilo que era essencial. No entanto, houve muitas coisas que gostaríamos de ter feito e que não foi possível.

Do programa, o que ficou por fazer? Cerca de 90% do programa foi cumprido, o que é extremamente importante. Tivemos apenas algumas áreas que considerávamos como prioritárias e das quais acabámos por ter de nos afastar. Foi o caso do controlo de qualidade. Desenvolvemos outras ações no acompanhamento das empresas, e quanto ao controlo de qualidade só nos focámos mesmo em situações de denúncias, e em casos muito particulares. Queremos agora avançar com uma certificação de qualidade diferente para melhorar a qualidade de uma forma geral e melhorar o rigor dos profissionais na garantia do interesse público. Esse é um dos pontos importantes para os próximos quatro anos.

E além disso? Queremos ter um manual de procedimentos para que os contabilistas certificados tenham uma orientação comum. Uma das nossas prioridades é elevar a profissão, elevar o rigor e a qualidade, com vista a que esse rigor e essa qualidade sejam reconhecidos pelos empresários e pelos clientes. É muito importante que a simbiose entre o cliente e o contabilista certificado tenha um futuro diferente. Um futuro de proximidade, de parceria, em que o contabilista certificado tem que ter claramente mais tempo para o seu cliente e o cliente também tem que perceber que tem de dispor de mais recursos para que o contabilista certificado o acompanhe mais. É fundamental para o desenvolvimento da economia portuguesa que isso aconteça. Não nos podemos esquecer que as empresas de pequena dimensão – micro e pequenas empresas – não têm departamentos financeiros, portanto quem acompanha todo esse trabalho é o contabilista certificado. E este tem um papel que tem de ser permanente nas empresas para que estas possam crescer e possam ser mais sustentáveis. Estamos a passar por uma grande transformação no tecido empresarial português pós-pandemia e as pandemias e estas crises profundas não têm só coisas más, a aceleração que existe a seguir no momento da retoma é positiva. As empresas portuguesas têm que aproveitar este balanço para estarem num patamar completamente diferente. Têm de ser mais competitivas a nível europeu e sentirem que o mundo é global e, como tal, dedicarem-se ao exterior. Mas esse posicionamento das empresas, se não for acompanhado por profissionais, por contabilistas certificados será um caminho mais débil e mais difícil. E é aí que queremos posicionar os contabilistas, como consultores ao lado das empresas.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.