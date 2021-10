Cirurgia de ambulatório. Como se reaprende a operar para operar melhor

No bloco operatório do Hospital Pulido Valente está a equipa de neurocirurgia do Hospital de Santa Maria, a anestesia e enfermagem da casa e um colega da CUF que veio ajudar com uma técnica nova. Não é a primeira vez que se faz em Portugal, mas é agora que a equipa de neurocirurgiões do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que desde 2008 junta Santa Maria e Pulido Valente, a está a tentar implementar depois de um primeiro ensaio há três anos – o que implica selecionar os doentes com o perfil mais adequado e apoio para introduzir técnicas diferentes e menos invasivas, que permitam aos doentes recuperar melhor, ficando o menos tempo hospitalizados possível.

Viram na Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) essa oportunidade. Na sala, um doente com uma hérnia discal terá no fim da operação apenas uma pequena incisão nas costas com pouco mais de um centímetro. E, já sem hérnia, está pronto para ir para casa em menos de 24 horas. O conceito é o de cirurgia de ambulatório, que na última década se tem expandido em Portugal depois de anos de atraso, quando começou por ser uma prática sobretudo das cirurgias de dermatologia ou oftalmologia – as cataratas são o exemplo clássico. “A questão aqui não é só a estética de ter uma cicatriz maior ou menor na pele. Não é só a abertura na pele que é pequenina como todo o trajeto que se cria através dos músculos até à coluna até à zona de interesse para trabalhar é mínima”, explica o neurocirurgião Nuno Simas, que com o colega Diogo Belo faz uma operação deste género a uma hérnia, uma discectomia endoscópica, a segunda de muitas que esperam continuar a fazer.

