Homem britânico mantido refém por oito dias na Itália foi libertado

A polícia italiana libertou na quarta-feira passada um homem britânico de 25 anos que foi encontrado descalço e algemado no quarto de um apartamento onde tinha sido mantido refém durante oito dias.

O homem tinha estado de férias em Itália quando foi alegadamente raptado por um grupo de quatro pessoas e mantido em cativeiro em Monte San Giusto, uma cidade na província de Macerata, na região central das Marcas.

Os seus alegados raptores deram-lhe permissão para telefonar aos seus pais no Reino Unido e pedir que lhe enviassem 7.000 euros - o montante exigido para garantir a sua libertação - e através de uma mensagem codificada, os seus pais compreenderam que ele estava a ser mantido contra a sua vontade.

Sean Kelly, um gestor de operações da unidade anti-sequestro e extorsão da NCA (AKEU), disse: "Temos vindo a trabalhar de perto com as autoridades italianas desde que foi noticiado o rapto de um homem britânico”. O homem explicou à polícia que estava na Itália desde o início de junho, depois de viajar para o país para escapar do Reino Unido após o confinamento da covid-19.