'Will' de Stranger Things vem à Comic Con Portugal

A Comic Con Portugal anunciou esta quinta-feira, no seu site oficial, que o ator Noah Schnapp, conhecido por interpretar a personagem Will, na série da Netflix 'Stranger Things' vai ser o convidado especial da 7ª edição do evento, a realizar-se a entre 9 e 12 de dezembro deste ano, na Altice Arena, em Lisboa.

Will, na famosa série que estreou em julho de 2016, é um jovem de 14 anos (na última temporada) que foi possuído por um Demogorgon e ficou preso no mundo "Upside Down (ao contrário)", tendo por isso que lidar com vários traumas.