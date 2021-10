Detido segundo suspeito por sequestro, roubo e espancamento de autocaravanista

Foi detido, pela Polícia Judiciária, um segundo suspeito pelo sequestro, roubo e espancamento de um ocupante de uma autocaravana a 29 de setembro, na zona do Porto, enquanto esta se encontrava estacionada e a vítima dormia lá dentro.

O detido é um desempregado de 37 anos de idade, com antecedentes por crimes contra a propriedade e tráfico de estupefacientes. A detenção do primeiro suspeito foi anunciada um dia após os factos, tratando-se de outro desempregado também com antecedentes criminais e com 31 anos de idade.

De acordo com a autoridade, os dois assaltantes entraram na caravana pelas 7h00, "agredindo-o violentamente e amarrando-o na parte traseira daquela viatura".

Já na posse da autocaravana, os suspeitos dirigiram-se para a zona de Santo Tirso, a norte do Porto, onde procederam a levantamentos em caixas multibanco e compras em estabelecimentos comerciais, com um cartão bancário, "cujo código PIN foi fornecido pelo ofendido após ser sujeito a violentas sevícias", descreve a PJ.

Durante a prática dos crimes, realizados num período de cinco horas, a vítima manteve-se sempre "manietada de braços e pernas, no interior da autocaravana, até que, aproveitando a desatenção de um dos sequestradores, quando estavam a fazer compras, conseguiu libertar-se e fugir".