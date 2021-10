Dia Mundial da Visão. A história de Inês Pereira, a jovem com 25% de visão que mudou de vida

Descobriram que tinha diabetes aos 13 meses. Começou a ficar muito doente, os pais procuraram vários médicos e alguns destes diziam que sofria de anginas. As visitas ao hospital eram frequentes, a urina cada vez mais ácida, a perda de peso acelerada e a decisão tomada passou por uma consulta num consultório particular. “Ele viu logo que eu tinha diabetes, escreveu uma carta ao hospital e fui lá. Eles não me queriam fazer análises porque era muito pequenina, disseram que tinha uma pneumonia e fui para casa. Nessa noite entrei em coma, comecei a revirar os olhos e estava com 600 e tal mg/dL de glicemia”, conta Inês Pereira, hoje com 31 anos.

“Digo muitas vezes que a minha vida dava uma tragédia mas, depois, uma vitória. Quando isso aconteceu, a minha mãe levou-me ao hospital, estive um mês e tal internada e ela teve de aprender quase a ser enfermeira porque comecei logo a levar insulina”, explica, reconhecendo, porém, que tudo mudou quando entrou na adolescência e passou a ter a responsabilidade de controlar a patologia.

“Questionava-me acerca do motivo pelo qual era eu a ter esta doença. Por que raio não vivia sem a porcaria da insulina? Queria fazer tudo aquilo que os meus colegas faziam e só o fazia se levasse a insulina. Mas deixei de dar”, admite a rapariga natural de Leiria e ainda residente na mesma cidade que, então, mentia aos pais e tranquilizava-os garantindo que o seu estado de saúde era positivo.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.