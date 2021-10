A1 no sentido Sul-Norte cortada ao trânsito após colisão entre cinco veículos. Há três feridos

Um acidente entre cinco viaturas provocou, esta quarta-feira, três feridos, levando a Autoestrada 1 (A1) a ficar cortada ao trânsito, no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 11.6, na zona de Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira, Lisboa.

De acordo com a Brisa, citada pela agência Lusa, "há fila com cerca de três quilómetros". Aquela autoestrada vai ficar "temporariamente cortada", podendo demorar cerca de 3h30 para retomar o trânsito, afirmou.

Como alternativa, a concessionária da autoestrada dá uma sugestão: sair em Sacavém pelo IC2 e seguir pela N10 em direção a Alverca ou pelo túnel do Grilo, pela A8 entrando na CREL; os automobilistas também poderão sair em Santa Iria da Azóia, para N10 em direção a Alverca ou para a N115.5, por Vialonga em direção a Alverca.

As três pessoas feridas foram avaliadas no local, pelas 20h15, afirmou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa à mesma agência.

Às 20:24, encontravam-se no terreno 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, indicou Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo recebido o alerta para este acidente às 19h14.