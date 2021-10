Homem causa vários mortos e feridos em ataque com arco e flechas na Noruega

Notícia em atualização

Um homem, com recurso a arco e flechas, atacou várias pessoas, na cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega. A identidade do agressor ainda é desconhecida.

"Infelizmente, podemos confirmar que há vários feridos e também, infelizmente, vários mortos", disse o oficial da polícia local, Øyvind Aas, citado pela agência AFP.

Segundo a agência Reuters, o suspeito do ataque já foi detido e terá agido sozinho, desconhecendo-se ainda as razões que o levaram ao ataque. Ainda assim, a hipótese de terrorismo não foi descartada.

A ministra norueguesa da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Monica Maeland, está a acompanhar o sucedido, avançou também a Reuters.