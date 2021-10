Emigrante português morre esmagado por escavadora na Suíça

Hélder Filipe Machado, um emigrante português de 40 anos, natural de Vieira do Minho, morreu na passada segunda-feira na Suíça devido a um acidente de trabalho. Segundo a imprensa local, o acidente deu-se no cantão de Ticino, em Osogna, na Suíça, tendo a escavadora que o homem conduzia tombado e o homem ficado preso debaixo do veículo.

O português ainda foi libertado pelos Bombeiros e encaminhado de helicóptero para uma unidade hospitalar, não tendo, no entanto, conseguido resistir aos ferimentos.

As autoridades suíças abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.