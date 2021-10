"Capitão Kirk" a caminho do Espaço. Acompanhe a aventura de William Shatner, o homem mais velho a cruzar o céu

Tudo a postos no Texas para o segundo voo de passageiros da Blue Origin, de Jeff Bezzos, uma viagem de pouco mais de 10 minutos que, correndo tudo bem, transportará até ao limite da atmosfera William Shatner, o ator que interpretou o papel de capitão Kirk na icónica saga Star Trek.

Várias décadas depois, Shatner, hoje com 90 anos, será o homem mais velho a ir ao Espaço, agora não a bordo da Starship Enterprise mas de um foguetão New Shepard desenvolvido pela empresa do milionário norte-americano. O voo está programado para ultrapassar a linha de Karman, limite entre a atmosfera terrestre e o espaço, a uma altitude de 100 quilómetros. Estava programado para as 15h, hora em Portugal, mas tem havido algum atraso na descolagem.

William Shatner nasceu no Canadá em 1931. Participou na série Star Trek no final dos anos 60 e tornou-se um ator de culto.