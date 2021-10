Corpo de homem encontrado a flutuar no Cais da Estiva no Porto

Foi encontrado na manhã desta quarta-feira o corpo de um homem a flutuar no Cais da Estiva, no Porto. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado através de um popular, pelas 7h00. Para o local seguiram elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro.

Ao chegarem ao porto, os operacionais retiraram o corpo da água e a delegada de saúde confirmou o óbito. O cadáver foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários Portuenses para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

A Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.