Incidência e Rt sobem. Só a Madeira não registou qualquer morte por covid-19 nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, Portugal diagnosticou 828 novos casos de covid-19 e registou mais nove mortes associadas à doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.077.186 casos e 18.065 vítimas mortais desde o início da pandemia.

A maior parte dos novos contágios foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo: 310. Segue-se o Norte, com 223 novos casos, o Centro, com 167, o Algarve, com 60, e o Alentejo, com 50. No arquipélago dos Açores há 10 novas infeções e a Madeira não reporta qualquer novo caso, uma vez que o total de casos na região foi revisto em baixa. “O relatório de hoje reflete uma redução do número total de casos na RA da Madeira, por força da necessidade da transferência de nove casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificados quatro novos casos na RA da Madeira no dia em análise”, explica a DGS.

Das nove mortes, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo, duas no Algarve, uma no Centro, uma no Norte, e uma nos Açores. Apenas na Madeira não se registaram quaisquer mortes devido à covid-19.

O boletim de hoje revela ainda que houve uma descida do número de doentes internados nos hospitais portugueses devido ao vírus: são agora 335, menos 10 do que ontem. Destes, 54, menos dois do que no último balanço, estão a receber tratamento em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 622 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.029.087.

Há agora 30.034 casos ativos no país, mais 197 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 21.685 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta quarta-feira, como é habitual, e revela que, tanto a incidência, como o índice de transmissibilidade (Rt), aumentaram.

Portugal tem agora uma incidência de 83,2 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na segunda-feira, este número era de 82.9. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é agora de 83,2 e era de 82,7.

Já o Rt nacional subiu de 0,95 para 0,97. No continente o Rt é de 0,98 e era de 0,95.