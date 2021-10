Mãe de Gabby Petito escreve que "palavras" do advogado da família Laundrie "são lixo"

A mãe de Gabby Petito fez apenas um comentário de quatro palavras em resposta a uma declaração divulgada pelo advogado de defesa da família Laundrie logo após o médico legista do condado de Teton, no Wyoming, ter determinado que a jovem de 22 anos foi vítima de homicídio por estrangulamento.

"As palavras dele são lixo. Ele que continue a falar", escreveu Nichole Schmidt ao repórter JB Buinno do News Channel 8 esta terça-feira. A sua resposta concisa veio horas depois de Steve Bertolino, que representa a família do ex-noivo de Petito, Brian Laundrie, de 23 anos, ter divulgado um comunicado classificando a morte da jovem como uma tragédia. "Embora Brian Laundrie seja atualmente acusado de uso não autorizado de um cartão de débito pertencente a Gabby, Brian é considerado apenas uma pessoa de interesse em relação à investigação do falecimento da mesma", continuou Bertolino. "Neste momento, Brian ainda está desaparecido e quando ele for localizado, trataremos da acusação de fraude pendente contra ele", concluiu.

No âmbito desta acusação, foi emitido um mandado de prisão e, se as autoridades encontrarem Laundrie, poderão detê-lo por um período de tempo significativo. O FBI poderia ampliar as acusações se acreditar que Laundrie seja o responsável pelo homicídio de Petitio ou emitir um novo mandado para outra pessoa com base nas descobertas assustadoras que o médico legista do condado de Teton, Brent Blue, veiculou ontem numa conferência de imprensa. Nesta, o profissional de saúde esclareceu que não poderia revelar mais detalhes por tal não lhe ser legalmente permitido.