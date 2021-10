Nuvem de dióxido de enxofre vai atingir a Península Ibérica

De acordo com um anúncio feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta quarta-feira, uma nuvem de dióxido de enxofre proveniente do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Canárias, "está a progredir sobre a Península Ibérica".

A publicação partilhada no site do IPMA adianta que “a intrusão” está a ocorrer, sobretudo, acima dos 3 mil metros de altitude, não afetando as concentrações do gás à superfície, e que o episódio se prolongue, pelo menos, até sexta-feira, dia 15 de outubro.

O IPMA garante que está a acompanhar “de perto a evolução da situação”.

A erupção do vulcão de La Palma começou a 19 de setembro e afetou 52,1 quilómetros de estradas, 49 quilómetros das quais foram destruídos. A lava ocupa atualmente 656 hectares e já atingiu mais de 1500 construções naquela ilha do arquipélago das Canárias, onde 20 terramotos foram registados nas últimas horas.