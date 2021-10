Casal apanhado com 28 mil doses individuais de cocaína

Um homem e uma mulher, com 25 e 29 anos, respetivamente, foram detidos esta semana no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, as detenções ocorreram no âmbito de operações de investigação distintas que visavam atividades de grupos organizads que se dedicavam à introdução, em território nacional, de grandes quantidades de estupefacientes.

A mesma nota referia ainda que o homem tinha, no interior do seu corpo, 105 cápsulas de cocaína, sendo que a mulher transportava a droga diluída num líquido, embalado em 10 preservativos, dissimulados na roupa interior.

Caso esta droga tivesse entrado nos circuitos ilícitos de distribuição aos consumidores, daria para, pelo menos, 28 mil doses individuais de cocaína.

Os detidos, que embarcaram num país da América do Sul, já foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, que ainda não foram divulgadas.

Ainda segundo a PJ, as investigações prosseguem.