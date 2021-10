Seia. Continuam buscas para encontrar homem de 81 anos desaparecido

Continuam, esta quarta-feira, as buscas para encontrar um homem, de 81 anos, que está desaparecido desde domingo em Sazes da Beira, concelho de Seia.

Segundo fonte da GNR, citada pela agência Lusa, as buscas estiveram suspensas durante a madrugada e foram retomadas por volta das 08h30, com a participação de três militares da GNR e cinco bombeiros. Estes elementos estão a ser auxiliados por um drone e duas equipas cinotécnicas da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o perímetro das buscas vai ser alargado "até às três aldeias mais próximas", depois de as buscas na localidade de Sazes da Beira se revelarem infrutíferas. As ações estão a ser dificultadas devido ao terreno “bastante íngreme”.

O alerta para o desaparecimento do homem, que tem limitações motoras, foi dado pela esposa, pelas 20h25 de domingo, que revelou que o marido não era visto desde as 11h00.