Manifestantes do Força Nova destroem a sede do maior sindicato italiano

Um grupo de manifestantes fascistas atacou, destruindo-a, no passado Sábado, a sede do maior sindicato italiano, já depois de tentar tomar a sede do Governo, o Palácio Chigi, colocando o país transalpino em alerta.