Pinto Luz, Rangel e Moedas em apresentação de livro

Miguel Pinto Luz apresentou o seu mais recente livro, Voltar a Acreditar na Política, num espaço em Lisboa, onde vários militantes e ex-militantes do PSD estiveram reunidos.

Entre eles esteve Paulo Rangel, que é tido como um dos principais possíveis candidatos à presidência do partido. Pedro Passos Coelho e Carlos Moedas estiveram também presentes na apresentação, mas o tema da candidatura à presidência do PSD foi tabu, e Rangel não proferiu qualquer comentário sobre o assunto. Já o recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixou uma pista em declarações aos jornalistas: “A política precisa sempre de novos protagonistas, que olhem e pensem a política de forma diferente”, declarou, à entrada do evento.