João van Zeller. "O outro é sempre mais importante do que eu"

Quase se poderia apostar que João van Zeller foi um dos jovens portugueses mais viajados do seu tempo. Nascido no Porto em 1941, logo muito jovem andou pela Alemanha e deu a volta à Europa à boleia. Esteve em Angola e passou quase três décadas a viver fora do país. Agora, com quase 80 anos (que completa esta sexta-feira, 15 de outubro) e depois da publicação, em 2019, de Johnny Boy, Porto Anos 40 & 50, Van Zeller reaparece para contar o que aconteceu a seguir, num livro em que nos encontramos frente a frente com grandes nomes da época, personalidades tão conhecidas como Juan Carlos de Borbón, Marcello Caetano, André Gonçalves Pereira, o padre António Vaz Pinto, o músico Brian Jones, fundador dos Rolling Stones, Amália Rodrigues, o empresário Manuel Vinhas, os artistas Luís Pinto-Coelho e José de Guimarães, o luso-americano Edmund Dinis, Cecília Supico Pinto, Vinicius de Moraes e Jorge Amado, entre muitas outras figuras nacionais e internacionais.

E, como depois do “boy” vem o “young”, explica o autor, hoje pelas 18 horas, o autor irá partilhar a sua adolescência e juventude com o país, no lançamento de Young Johnny, Lisboa & Luanda Anos 60. O livro contará com a apresentação do embaixador Marcello Mathias, que assina o prefácio, e do antigo ministro da Educação e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, atual curador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Eduardo Marçal Grilo, numa sessão moderada pelo jornalista Henrique Monteiro, ex-diretor do Expresso.

Entre inúmeras atividades empresariais e após uma longa carreira internacional no setor financeiro, Van Zeller esteve ligado à fundação da TVI, de que foi administrador até 2005. Desde o seu regresso a Portugal em 1992, e até hoje, tem também estado envolvido em atividades de solidariedade social. No segundo volume da autobiografia, escreve sobre os “vertiginosos anos 60”, vividos entre Angola (num raro testemunho da sociedade civil da época naquele país) e Portugal, com passagens por Londres e pelo Brasil.

Ao longo destas páginas impregnadas com as histórias de uma vida, ficamos a conhecer “o percurso incomum de um português suave e jovem” numa narrativa que vai desde os seus tempos de jovem universitário em Lisboa, onde se licenciou em Direito, a correspondente em Londres do Diário Popular. Um percurso que passou, ainda enquanto estudante, pela Secção de Imprensa Estrangeira no SNI (Secretariado Nacional de Informação) e depois pela chefia dos Serviços de Imprensa, Radiodifusão e Televisão de Angola (CITA).

Sendo um texto memoralista, Young Johnny, Lisboa & Luanda, Anos 60 é também um retrato histórico dos inesquecíveis anos 60, a década que marcou a geração dos chamados “baby boomers” – agitação estudantil em Lisboa, guerra colonial, Beatles, Kennedy, pílula, mini-saia, Maio de 68, ida à Lua, entre muitos outros acontecimentos.

Young Johnny é a continuação do volume de memórias Johnny Boy – Porto Anos 40/50. Qual a diferença entre esses dois ‘Joões’?

Um está mais crescido, mais amadurecido e mais preparado para a vida. Contudo ainda tem muito que aprender… Ainda é “young” e esta história acompanha esse crescimento. Do “boy” passa a “young”, e do “young” passará a “man”. Nesta altura, estamos a falar sobre o fim da adolescência e o princípio da real experiência de vida. E essa transformação dá-se com a universidade e o trabalho (porque eu tive de trabalhar para ganhar a vida). Foi isso que me transformou de “boy” em “young”.

O que podem os leitores esperar deste livro?

Penso que há um Portugal que mudou completamente. Portugal hoje não é o mesmo local que existiu nessa década. A década de 60 foi a mais inovadora do século XX e sobretudo durante os tempos de paz na Europa… Foi, de longe, a altura mais revolucionária em termos de costumes, de ideias, de comportamentos, até em termos musicais e literários. Houve a pílula, o Concílio Vaticano II, o Apartheid, John Kennedy, o muro de Berlim, Martin Luther King e Malcolm X, a Guerra no Vietname, Che Guevara, a Guerra dos Seis Dias, Mary Quant [a estilista que criou a mini-saia], Biafra, os Beatles e os Rolling Stones, Woodstock, Bob Dylan, os Hippies, a Primavera de Praga, a Encíclica Humanae Vitae, Mao, o Maio de 1968, a chegada à Lua de Neil Armstrong, etc. Enfim, uma década extremamente rica.

Tenho esperança que este livro traga isso mesmo. O modelo político e social era completamente diferente. Tínhamos a ditadura, as colónias... Portanto, a abordagem que faço é precisamente a abordagem a esse tempo, com esses olhos. Neste livro, volto a esses lugares, apesar de não ter qualquer saudosismo (vivo os tempos de hoje e os tempos de amanhã). Mas tenho uma grande memória e creio que não será mau deixá-la registada. Sobretudo em relação a Angola. O livro é um testemunho da sociedade civil em Angola. E eu creio que isto é importante porque o memorialismo em Portugal, infelizmente, não é muito corrente e era bom que pessoas com experiência de vida e com histórias que têm valor histórico as contassem. É quase uma responsabilidade social deixá-las registadas.

