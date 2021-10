Macau sobe nível de alerta de tempestade devido ao ciclone Kompasu

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau subiram esta terça-feira o nível de alerta de tempestade, com a aproximação do ciclone tropical Kompasu.

As autoridades emitiram o sinal oito, quando o ciclone estava a cerca de 450 quilómetros a sueste de Macau. Entre a madrugada e o início da manhã de quarta-feira, o Kompasu vai passar a cerca de 400 quilómetros, no ponto mais próximo do território.

Os SMG informaram também que, dentro das próximas horas, podem ocorrer inundações nas zonas baixas da cidade. As autoridades determinaram o encerramento de parques de estacionamento e a suspensão dos centros de testagem e vacinação contra a covid-19.

Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos. Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, tinha causado 10 mortos e 240 feridos.