Portugal mais perto da qualificação para Mundial'2022 depois de golear Luxemburgo por 5-0

A seleção nacional venceu o Luxemburgo por 5-0, no Estádio do Algarve, num jogo cujo resultado facilita o apuramento para o Mundial'2022, no Catar.

Este foi o sexto e antepenúltimo encontro do exército de Fernando Santos, a contar para o Grupo A Europeu de qualificação para o Mundial.

Em menos de 20 minutos, Portugal ficou logo na frente do marcador, com três golos: dois penáltis de Cristiano Ronaldo, aos 8' e 13' - a segunda grande penalidade foi repetida pelo CR7, que mesmo assim não hesitou em rematar para o fundo das redes e de escalar para o marco de 800 golos como jogador profissional - e um golo de Bruno Fernandes, colega de Ronaldo no Manchester United, aos 17'.

Já na segunda parte, aos 69', chegou a vez do leão João Palhinha de encher as medidas da baliza luxemburguesa e para fechar as contas, aos 87', Cristiano Ronaldo faz um hat-trick e o 803 golo da carreira.

Agora faltam dois jogos para o fim da fase de qualificação - ambos em novembro, contra Irlanda fora e Sérvia em casa - e Portugal vê o caminho para o Mundial pronto para ser percorrido, seguindo-se no segundo do grupo, com 16 pontos - menos dois do que a Sérvia, que tem mais um jogo realizado do que a equipa das quinas. Já fora desta possibilidade, estão as seleções do Luxemburgo, com seis pontos, Irlanda com cinco e Azerbeijão com dois.