Médico legista diz que Gabby Petito morreu por estrangulamento

A norte-americana Gabby Petito foi morta por estrangulamento. Esta foi a conclusão a que o médico legista Brent Blue, do condado de Teton, no Wyoming, chegou depois de autopsiar o cadáver da jovem de 22 anos. Deste modo, a morte da YouTuber configura como homicídio e o profissional adiantou igualmente que o mesmo tinha ocorrido entre três a quatro semanas antes do corpo ter sido encontrado.

Blue recusou-se a fornecer mais detalhes sobre a autópsia ou o suspeito do crime, dizendo que está limitado às informações que pode divulgar legalmente. No entanto, referiu-se ao caso de Petito como "apenas uma das muitas mortes que ocorrem em todo o país de pessoas envolvidas em violência doméstica".

Recorde-se que, nos resultados preliminares, Blue já havia apontado o homicídio como a forma de morte, mas a causa estava pendente de resultados adicionais, de acordo com o FBI. Esta informação foi veiculada numa conferência de imprensa aproximadamente um mês depois de Petito ter sido dada como desaparecida. As buscas por Brian Laundrie, noivo da vítima e única "pessoa de interesse" na investigação levada a cabo pelas autoridades, de 23 anos, continuam.