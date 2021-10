"Acho que vai depender da situação". Greta Thunberg disponível para se encontrar com Joe Biden na Cop26

A ativista Greta Thunberg está "disponível" para se encontrar com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América (EUA) na cimeira climática das Nações Unidas que se vai realizar em Glasgow, na Escócia.

Numa entrevista com a colaboração global dos meios de comunicação social Covering Climate Now, citada pelo The Guardian, Greta Thunberg disse ter ficado surpresa pela ideia de que o presidente dos Estados Unidos – assim como qualquer outro líder mundial – pudesse querer sentar-se com ela na Cop26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Mas caso lhe seja pedido, a ativista mostrou-se disponível. "Acho que isso vai depender da situação. Não vejo porque é que estas pessoas querem se encontrar comigo, mas sim", disse.

Recentemente, Greta Thunberg criticou os líderes mundiais durante a sua intervenção na Youth4Climate, em Milão, que juntou centenas de jovens de todo o mundo. “Não existe Planeta B, não se trata de um ato ecológico politicamente correto e caro com coelhos a abraçarem-se. Blá Blá blá. Construir de novo e melhor. Blá Blá Blá. Economia Verde. Blá Blá Blá. Emissões Zero. Blá blá blá. Neutralidade carbónica em 2050. Blá Blá Blá. Neutralidade Climática BLá Blá Blá”, disse.