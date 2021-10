Simulações: Veja quanto vai poupar em IRS no próximo ano

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 traz um desdobramento dos escalões do IRS, que faz com que estes passem de sete para nove.

Para o ajudar a saber quanto vai poupar no próximo ano com estas alterações, a consultora Ernst & Young fez mais de 100 simulações, que pode consultar aqui para perceber qual se aproxima mais do seu caso.

Sublinhe-se que as poupanças podem ir de 34 cêntimos até mais de 400 euros, dependendo dos contribuintes.