Simulador de IRS: Quer saber quanto vai pagar em 2022?

Com base na proposta do Orçamento do Estado para 2022 entregue pelo Governo e nas mudanças que se avizinham, a Pwc criou um simulador que permite ao utilizador estimar o IRS devido, relativamente ao ano de 2022, e comparar a diferença de rendimento líquido face a 2021.

Clique aqui para fazer o download do simulador de IRS para 2022.