Diogo Jota fora do encontro com o Luxemburgo

Diogo Jota foi dispensado do jogo da Seleção Nacional contra o Luxembrugo, que decorre às 19h45 desta terça-feira no Estádio do Algarve. O anúncio foi feito esta manhã pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O extremo do Liverpool, que ainda não tinha treinado a 100%, foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

O melhor marcador de Portugal na fase de apuramento deverá assim regressar a Liverpool, onde continuará o processo de recuperação.