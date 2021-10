OE 2022. CCP fala em documento "tímido" e que "desilude"

Para o presidente da Confederação do Comércio e Serviços, o fim do Pagamento Especial por Conta "ajuda, mas é uma medida de pequeno alcance".

A garantia foi dada por João Vieira Lopes em reação à proposta do Orçamento de Estado para este ano. “É um pouco tímido para ajudar à recuperação da economia como todos desejamos e desilude”, acrescenta João Vieira Lopes.

Em relação a outras medidas, como a do investimento do Banco de Fomento reconhece que pode ter interesse, mas “tudo depende da forma como vai ser aplicada”.

Quanto ao IRC diz que pretendia que a situação fosse alterada de forma favorável às empresas.